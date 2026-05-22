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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hecke in Brand geraten, Zeugen oder mögliche Geschädigte gesucht

Heidekreis (ots)

21.05./ Hecke in Brand geraten

Bad Fallingbostel: Am 21.05.2026 geriet in der Geibelstraße beim Abbrennen von Unkraut mit einem Gasbrenner eine Lebensbaumhecke in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

21.05. / Zeugen oder mögliche Geschädigte gesucht Munster: Am 21.05.2026 gegen 15.00 Uhr beabsichtigten Beamte im Bereich der Gustav-Meyer-Straße einen Fahrzeugführer mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Mann ignorierte jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet. In der Straße An der Pflasterbahn streifte der Mann mit seinem blauen Ford Mondeo einen Funkstreifenwagen und setzte anschließend seine Flucht in Richtung Amelinghausen fort. Durch seine rücksichtslose Fahrweise, insbesondere die hohe Geschwindigkeit und riskante Überholmanöver, gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Munster bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte, sich unter 05192/9600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Pressestelle
Kathleen Schwarz
Telefon: 05191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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