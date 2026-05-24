Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Verkehrsunfall mit leicht Verletzten 2. Diebstahl eines PKW Porsche 3. Ladendiebstahl

Heidekreis (ots)

1. Verkehrsunfall mit leicht Verletzten:

Munster: Eine 71-jährige Frau aus dem Landkreis Celle übersieht mit ihrem PKW an der Kreuzung "Hermannseck", B 71, die vorfahrtberechtige 25-jährige PKW-Führerin aus Oldenburg. Es kommt zum Zusammenstoß wobei die 25-jährige sowie ihre Beifahrerin leichte Verletzungen erleidet. Es kommt zu einer kurzzeitigen Sperrung der B 71. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit.

2. Diebstahl eines PKW Porsche:

Munster: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es gegen 03:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl bei einem Autohandel in Munster, Rehrhofer Weg. Der / die Täter entwenden hierbei einen Porsche Cayenne ohne Kennzeichen und entfernen sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter der Rufnummer 05192-9600 entgegen.

3. Ladendiebstahl:

Munster: Am Samstagmittag wird ein Ladendieb beim Verlassen des EDEKA-Marktes von Mitarbeitern aufgehalten. Dieser hat zuvor diverse Lebensmittel in seinen Rucksack gesteckt und den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, verlassen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Munsteraner. Dieser bedroht mehrfach einen Mitarbeiter des Marktes. Der Ladendieb erhält ein Hausverbot.

4.Diebstahl eines Barhockers:

Munster: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwenden dreiste Diebe mehrere Stühle von einem Restaurant in der Wilhelm-Bockelmann-Straße sowie einen Barhocker aus einer Kneipe. Die Täter wurden bei der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Ermittlungen dauern an.

5. Diebstahl eines Tresors:

Munster: Am frühen Sonntagmorgen verschaffen sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum eines Schnellrestaurants in Munster, Veestherrnweg. Hier wird ein Stahltresor ausgebaut und in Gänze entwendet.

6. Mit Promille am Steuer:

Munster: Im Rahmen einer Streifenfahrt der polizeilichen Diensthundeführergruppe Celle wird am frühen Sonntagmorgen ein auffälliger PKW gestoppt und kontrolliert. Am Steuer befindet sich eine 64-jährige Frau aus Munster, bei der deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt wird. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,21 Promille. Eine Blutentnahme wird durchgeführt, der Führerschein sichergestellt.

7. Unfallflucht unter Alkoholeinfluss:

Walsrode: In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Oskar-Wolff-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-Jährige streifte im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw und setzte ihre Fahrt im Anschluss fort. Der 67-jährige Fahrer des beschädigten Autos, der sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Fahrersitz befand, folgte der Flüchtigen daraufhin bis zu ihrem Zielort. Dort stellten Einsatzkräfte fest, dass die 29-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

8. Überladung um fast 64%:

Am Freitagabend stellten Beamte des PK Bad Fallingbostel auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg einen Lkw fest, der während der Fahrt auffällig schwankte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich als Grund dafür die nicht unerhebliche Überladung des Fahrzeuges heraus. Eine Wägung ergab eine Überladung von annähernd 64%. Anstelle der erlaubten 7490kg wies der Lkw ein Gewicht von 12300kg auf. Der betroffene Fahrzeugführer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 260,- Euro hinterlegen und durfte erst nach Abladung die Fahrt fortsetzen.

9. Heckenbrand durch Unkrautentfernung:

Bereits am Freitagmittag stellten Beamtinnen des PK Bad Fallingbostel im Rahmen der Streifenfahrt eine starke Rauchentwicklung in der Vogteistraße in der Nähe des Bahnübergangs fest. Es stellte sich heraus, dass beim Unkrautabfackeln durch Funkenflug eine angrenzende Hecke in Brand geraten war. Der Verursacher war gerade dabei selbst die Feuerwehr zu informieren. Insbesondere durch das schnelle Eingreifen eines zufällig, privat anwesenden Mitglieds der Freiwilligen Feuerwehr Bad Fallingbostel konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindert werden. Etwa 10 Meter der Hecke wurden jedoch beschädigt.

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