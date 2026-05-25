Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemitteilung vom 25.05.2026

Heidekreis (ots)

24.05.2026 / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schneverdingen / Wesseloh: Ein 24-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am frühen Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf dem Otterer Mühlenweg schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer mit dem Kleinkraftrad alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte anschließend im Grünstreifen. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

25.05. / Autofahrer unter Kokain-Einfluss gestoppt

Essel/A7: Polizeibeamte kontrollierten am Montagmorgen auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover einen 27-jährigen Autofahrer aus Litauen. Während der Überprüfung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Daraufhin wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Zudem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Gegen den 27-Jährigen wurden ein Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell