Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unbekannte dringen in Kirche ein; Walsrode: Ladendiebstahl endet mit Körperverletzung; Soltau: Unfälle; Bad Fallingbostel/A 7: Unfall; Soltau: Straßenverkehrsgefährdung

Heidekreis (ots)

27.05.2026 / Unbekannte dringen in Kirche ein

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr Zutritt zu einer Kirche in der Friedenstraße. Die Täter versuchten dann offenbar, gewaltsam in die Sakristei einzudringen. An zwei Türen konnten entsprechende Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193-982500 entgegen.

27.05.2026 / Ladendiebstahl endet mit Körperverletzung

Walsrode: Am Mittwoch kam es gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt am Ende der Quintusstraße zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen steckten mehrere Beschuldigte diverse Artikel in ihre Bekleidung und passierten den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Nachdem sie auf den Diebstahl angesprochen wurden, ließen sie einen Teil der Artikel im Geschäft zurück und versuchten zu flüchten. Eine 39-jährige Mitarbeiterin versuchte daraufhin, eine der Beschuldigten festzuhalten. Diese setzte sich jedoch gewaltsam zur Wehr und konnte anschließend fliehen. Die Mitarbeiterin wurde hierbei leicht verletzt. Die Ermittlungen zudem räuberischen Diebstahl wurden durch die Polizei Walsrode aufgenommen.

27.05.2026 / Unfall mit drei Leichtverletzten

Soltau: Ein 23-jähriger Mann befuhr am Mittwoch mit seinem Auto gegen 17:30 Uhr die Celler Straße in Richtung Ortsausgang und beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück einzubiegen. Dabei schätzte er offenbar den Abstand zu einem entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Auto eines 47-jährigen Mannes falsch ein. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden der 23-jährige Fahrer, seine ebenfalls 23-jährige Beifahrerin sowie der 47-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

27.05.2026 / Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Soltau-Ost

Soltau: An der Kreuzung der B 71 im Bereich der Anschlussstelle Soltau-Ost kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 27-jähriger Mann befuhr hier mit seinem Lkw den Kreuzungsbereich von der A 7 kommend. Aufgrund einer defekten Lichtzeichenanlage übersah er dabei offenbar ein von rechts kommendes und vorfahrtsberechtigtes Auto. Im Kreuzungsbereich kam es anschließend zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zwei Insassen des Autos wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

27.05.2026 / Verkehrsunfall auf der A 7 - Vollsperrung bis in die Abendstunden

Bad Fallingbostel/A 7: Am Donnerstag kam es gegen 11:00 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, kurz hinter der Anschlussstelle Dorfmark, zu einem Verkehrsunfall am Stauende. Der 55-jähriger Fahrer eines Sattelzuges musste hier verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät, wich noch nach links aus und kollidierte anschließend mit dem Auflieger des vorausfahrenden Fahrzeugs. Der 48-jährige Fahrer des auffahrenden Lkw wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 115.000 Euro. Zudem liefen Betriebsstoffe aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen sowie umfangreicher Reinigungsarbeiten musste die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg bis etwa 20:00 Uhr voll gesperrt werden. Die eingerichtete Umleitungsstrecke über die Landesstraße 163 zwischen Dorfmark und Soltau war zeitweise erheblich belastet.

28.05.2026 / Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Soltau: Bereits am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 17:15 Uhr auf der Wieheholzer Straße am Ortsausgang von Wolterdingen in Fahrtrichtung Neuenkirchen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Verden überholte hier kurz hinter dem Ortsausgang grob verkehrswidrig und rücksichtslos eine Fahrzeugschlange. Dabei passierte er mit seinem Auto eine Verkehrsinsel auf der falschen Seite, obwohl keine ausreichende Sicht auf den Gegenverkehr bestand. Ein entgegenkommendes Auto musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei sucht nun insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

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