Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Kirchenfenster eingeworfen; Schneverdingen: Polizei sucht zwei E-Roller-Fahrerinnen nach Unfall mit Fahrradfahrerin

Heidekreis (ots)

22.05.2026 / Kirchenfenster eingeworfen

Munster: In der Nacht zu Donnerstag warfen Unbekannte mit einem Stein an der rückwärtigen Seite der St. Michael Kirche, Bahnhofstraße zwei Bleifenster ein. Dabei wurde auch die Fassade beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

28.04.2026 / Polizei sucht zwei E-Roller-Fahrerinnen nach Unfall mit Fahrradfahrerin

Schneverdingen: Am Dienstag, 28.04.2026, kam es gegen 12.55 Uhr an der Einmündung Verdener Straße/Ecke Harburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und zwei E-Roller-Fahrerinnen. Die 45jährige Radlerin bog nach eigenen Angaben in die Harburger Straße ab, wo ihr zwei etwa 15jährige Mädchen auf E-Rollern entgegenkamen und in sie hineinfuhren. Die Mädchen hielten an und erkundigten sich nach dem Befinden. Personalien wurden nicht ausgetauscht. Erst im Nachhinein bemerkte die Schneverdingerin eine leichte Verletzung und einen Schaden an ihrem Fahrrad. Die Polizei Schneverdingen sucht Zeugen des Geschehens und bittet die beiden E-Roller-Fahrerinnen sich unter 05193/982500 zu melden.

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