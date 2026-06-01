Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: ESS: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss; WAL: Sachbeschädigung; FAL: Unter Alkoholeinfluss unterwegs; MUN: Einbruch; SNV: Friseursalon erneut angegangen; WAL: Unfall; SOL: Einbruch

Heidekreis (ots)

01.06.2026 / Unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Essel: In der Nacht zu Montag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gegen 01:30 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen auf dem Esseler Damm (K 149), kurz vor der Einmündung zur L 190. Zuvor war der Mann mehrfach durch seine Fahrweise aufgefallen, da er mit seinem Auto wiederholt auf die Gegenfahrbahn sowie auf den rechten Grünstreifen geraten war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille. Darüber hinaus reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf THC. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

31.05.2026 / Autoscheibe eingeschlagen

Walsrode: Unbekannte beschädigten zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag ein in der Schulstraße in Walsrode abgestelltes Auto. Dabei wurde die vordere linke Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen, das zur Tatzeit auf einer Hofeinfahrt stand. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

31.05.2026 / E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Bad Fallingbostel: Am Sonntagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gegen 22:20 Uhr einen 40-jährigen E-Scooter-Fahrer im Bereich Oerbker Berg in Bad Fallingbostel. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Heidekreis weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass für die Nutzung von E-Scootern dieselben Alkoholgrenzen wie für Autofahrer gelten. Bereits ab 0,5 Promille drohen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote. Ab 0,3 Promille können bei entsprechenden Ausfallerscheinungen oder einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bereits strafrechtliche Konsequenzen folgen.

30.05.2026 / Einbruch in ehemalige Kfz-Werkstatt

Munster: In der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend verschafften Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer leerstehenden ehemaligen Kfz-Werkstatt in der Wagnerstraße in Munster. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

30.05.2026 / Friseursalon erneut angegangen - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: In der Nacht zu Samstag kam es in einem Friseursalon in der Bahnhofstraße in Schneverdingen zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Innenraum des Salons und legten ein Feuer, das durch die alarmierte Feuerwehr gegen 04:45 Uhr gelöscht werden konnte. Der betroffene Friseursalon wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach angegangen. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen wegen eines Brandstiftungsdeliktes aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 05191-93800 zu melden.

30.05.2026 / Schwerverletzter nach Verkehrsunfall in Idsingen

Walsrode: Am Samstag kam es im Kreuzungsbereich in Idsingen (K 124/K 126) gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Quad und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Verden mit seinem Quad in den dortigen Kreuzungsbereich ein, ohne einer von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt zu gewähren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

29.05.2026 / Einbruch in Wohnhaus

Soltau: Unbekannte drangen am Freitag, in der Zeit von 10:00 Uhr und 12:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Soltauer Straße in Wolterdingen ein. Hierfür hebelten die Täter zwei rückwärtig gelegene Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie sowohl das Wohnhaus als auch eine angrenzende Wohnung. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

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