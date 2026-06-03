Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Raub auf Discounter - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

02.06.2026 / Raub auf Discounter - Polizei sucht Zeugen

Bad Fallingbostel: Am Dienstagabend kam es gegen 20:20 Uhr in einem Discounter in der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel zu einem Raubüberfall. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte ein bislang unbekannter Täter eine 55-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Waffe und zwang sie zur Herausgabe von Schlüsseln.

Anschließend erbeutete der Mann Bargeld und schloss die Mitarbeiterin in einem Lagerraum ein. Die Frau konnte kurze Zeit später unverletzt befreit werden.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlanke Statur - etwa 1,90 m bis 2,00 m - schwarze Radlerhose bis zu den Knien - schwarze Brille - Handschuhe - maskiert

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter 05191-93800 zu melden.

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