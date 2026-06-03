POL-HK: Bad Fallingbostel: Raub auf Discounter - Polizei sucht Zeugen
Heidekreis (ots)
02.06.2026 / Raub auf Discounter - Polizei sucht Zeugen
Bad Fallingbostel: Am Dienstagabend kam es gegen 20:20 Uhr in einem Discounter in der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel zu einem Raubüberfall. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte ein bislang unbekannter Täter eine 55-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Waffe und zwang sie zur Herausgabe von Schlüsseln.
Anschließend erbeutete der Mann Bargeld und schloss die Mitarbeiterin in einem Lagerraum ein. Die Frau konnte kurze Zeit später unverletzt befreit werden.
Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:
- männlich - schlanke Statur - etwa 1,90 m bis 2,00 m - schwarze Radlerhose bis zu den Knien - schwarze Brille - Handschuhe - maskiert
Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter 05191-93800 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
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