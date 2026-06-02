Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Diebstahl von zwei E-Bikes; Soltau: Werkzeug gestohlen; Soltau: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidekreis (ots)

01.06.2026 / Diebstahl von zwei E-Bikes

Bispingen: Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen zwei schwarze E-Bikes der Marke Cube vom Parkplatz des Center-Parcs in Bispingen. Die Fahrräder waren auf dem Fahrradträger eines Wohnmobils befestigt und angeschlossen. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-9824610 entgegen.

01.06.2026 / Werkzeug gestohlen

Soltau: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in einen Transporter ein, der auf einem Gelände an der Straße "Heidenhof" stand. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter schließlich Werkzeug. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

01.06.2026 / Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Soltau: Am Montag kam es kurz nach 14:00 Uhr im Bereich des E-Centers in der Lüneburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 49-jähriger Mann wollte mit seinem Fahrrad den Parkplatz verlassen und auf den angrenzenden Radweg fahren. Dabei übersah er offenbar einen bevorrechtigten 26-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Beteiligten. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

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