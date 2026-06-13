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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 13.06.2026 gegen 05:03 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Mitteilung über eine sich anbahnende körperliche Auseinandersetzung im Bereich einer Tankstelle in der Friedrichstraße in Wittlich.

Vor Ort stellte sich nach den Ermittlungen der Sachverhalt wie folgt dar.

Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land befuhr mit seinem Fahrzeug das Tankstellengelände, wo er auf Bekannte traf.

Da der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er durch die Zeugen von einer Weiterfahrt abgehalten, wodurch es zu einem körperlichen Gerangel gekommen sein dürfte.

Durch die Beamtinnen und Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da der 31-Jährige eine Alkoholkonzentration von mehr als 2,0 Promille aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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