PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Rüttelplatte

Kelberg (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass unbekannte Täter von einem Grundstück in der Schulstraße in Kelberg eine Rüttelplatte entwendeten, welche in einem Schuppen abgestellt war.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650

Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 05:33

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Kennzeichens

    Lirstal (ots) - Am Freitag, den 12.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass unbekannte Täter zwischen dem 30.05. - 12.06.2026 an einem PKW in Lirstal das vordere Kennzeichen entwendeten. Der PKW war in der Hauptstraße in Lirstal auf einer Wiese abgestellt. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 06:51

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Wittlich (ots) - Am 13.06.2026 gegen 05:03 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Mitteilung über eine sich anbahnende körperliche Auseinandersetzung im Bereich einer Tankstelle in der Friedrichstraße in Wittlich. Vor Ort stellte sich nach den Ermittlungen der Sachverhalt wie folgt dar. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land befuhr mit seinem Fahrzeug das Tankstellengelände, wo er auf Bekannte traf. Da der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren