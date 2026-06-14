POL-PDWIL: Diebstahl einer Rüttelplatte
Kelberg (ots)
Am Mittwoch, den 10.06.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass unbekannte Täter von einem Grundstück in der Schulstraße in Kelberg eine Rüttelplatte entwendeten, welche in einem Schuppen abgestellt war.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
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