Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Zum Jahreswechsel in die Justizvollzugsanstalt
Pomellen (ots)
Gestern Morgen wurde in Pomellen eine 29- jährige Polin angehalten und kontrolliert. Sie war in Richtung Berlin unterwegs. Die Überprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Berlin nach der Frau fahndete. Das Amtsgericht Tiergarten hatte sie wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.950 Euro sowie 89,50 EUR Kosten oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 130 Tagen verurteilt. Die junge Frau konnte die geforderte Geldsummen nicht zahlen und wurde zur Verbüßung ihrer Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Bützow eingeliefert.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell