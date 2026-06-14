PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Carports

Niersbach (ots)

Am 13.06.2026 gegen 17:40 Uhr erhielten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei Kenntnis vom Brand eines Carports in der Straße "Auf Birket" in Niersbach.

Vor Ort konnte folgendes festgestellt werden.

Ein 70-jähriger Bewohner des Anwesens war mit heimwerklichen Arbeiten in seinem Werkraum beschäftigt gewesen, als durch eine Lötlampe plötzlich ein Feuer entstanden sei.

Er habe noch eigene Löschmaßnahmen mittels Feuerlöscher durchgeführt, konnte ein Ausbreiten der Flammen jedoch nicht verhindern.

Letztlich waren die umliegenden Feuerwehren mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort.

Der Carport, sowie ein Anbau mussten gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnanwesen oder weitere Gebäude konnte verhindert werden.

Drei vor Ort befindliche Personen wurden mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst behandelt.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 08:32

    POL-PDWIL: Motorradkontrolle

    Oberscheidweiler (ots) - Am 13.06.2026 zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung umliegender Dienststellen eine stationäre Kontrollstelle in der Trierer Straße in Oberscheidweiler durch. Hier lag der Schwerpunkt der Kontrolltätigkeit auf dem motorisierten Zweiradverkehr. Insgesamt wurden 64 Motorräder und deren Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen überprüft; es wurden erfreulicherweise nur ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 05:34

    POL-PDWIL: Diebstahl einer Rüttelplatte

    Kelberg (ots) - Am Mittwoch, den 10.06.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass unbekannte Täter von einem Grundstück in der Schulstraße in Kelberg eine Rüttelplatte entwendeten, welche in einem Schuppen abgestellt war. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren