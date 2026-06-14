POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach Demenz erkrankter Frau - Fahndungseinstellung
Bitburg (ots)
Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung wurde ein Verkehrsteilnehmer auf die 65-jährige Vermisste aufmerksam - sie konnte wohlauf angetroffen werden.
Die Polizei Bitburg bedankt sich ausdrücklich für die Mithilfe aus der Bevölkerung.
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