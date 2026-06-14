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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach Demenz erkrankter Frau - Fahndungseinstellung

Bitburg (ots)

Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung wurde ein Verkehrsteilnehmer auf die 65-jährige Vermisste aufmerksam - sie konnte wohlauf angetroffen werden.

Die Polizei Bitburg bedankt sich ausdrücklich für die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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