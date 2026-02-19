PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu einer verletzten Person geben?

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, dem 01.02.2026 gegen 09:23 Uhr, wurde eine 25-jährige männliche Person vor einem Anwesen in der Prinzengasse Bad Kreuznach verletzt auf der Straße liegend aufgefunden. Diese wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht und medizinisch versorgt. Wie die Verletzungen entstanden sind, ist noch unklar. Hinweise auf eine Straftat haben sich bisher nicht ergeben.

Die Polizei bittet um Zeugen, die zur o.g. Zeit in der Prinzengasse etwas gesehen haben.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren