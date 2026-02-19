Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu einer verletzten Person geben?

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, dem 01.02.2026 gegen 09:23 Uhr, wurde eine 25-jährige männliche Person vor einem Anwesen in der Prinzengasse Bad Kreuznach verletzt auf der Straße liegend aufgefunden. Diese wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht und medizinisch versorgt. Wie die Verletzungen entstanden sind, ist noch unklar. Hinweise auf eine Straftat haben sich bisher nicht ergeben.

Die Polizei bittet um Zeugen, die zur o.g. Zeit in der Prinzengasse etwas gesehen haben.

