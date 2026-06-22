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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260622 - 0791 Frankfurt - Sachsenhausen: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Frankfurt (ots)

(ha) Bereits am 17. Mai 2026 kam es nach aktuellen Erkenntnissen im Bereich der "Steigschneise" zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, im Zuge derer mehrere Personen einem Fahrzeug ausweichen mussten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Eine Gruppe von insgesamt vier Personen soll gegen 02:30 Uhr zu Fuß vom Stadtwald Frankfurt am Main über die "Steigschneise" in Richtung Stadion gelaufen sein. In Höhe der dortigen Sautegschneise soll sich dann ein PKW von hinten genähert haben. Der Fahrer habe dann den Motor ausheulen lassen, weshalb die die Personen zur Seite sprangen. Der Fahrer entfernte sich dann von der Örtlichkeit.

Bei dem PKW soll es sich um einen grauen VW Touareg mit Offenbacher Zulassung gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 06102 29020 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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