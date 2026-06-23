Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260623 - 0794 Frankfurt-Westend: Unruhestifter festgenommen

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Montag (22.06.2026) ging bei der Polizei gegen 18:45 Uhr eine Mitteilung ein, dass ein Mann mitten auf der Bockenheimer Landstraße auf Höhe der 20er-Nummern mit einem Schlagstock hantieren solle.

Vor Ort angekommen stellte die Streife einen 33-Jährigen fest, der einen Gehstock aus Holz mit sich führte. Nachdem er die Aufforderungen der Streife ignorierte und sich unmittelbar der Kontrolle entziehen wollte, wurde er schließlich festgehalten und fixiert. Hierbei beleidigte er die Streife und verletzte einen Polizisten leicht.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weshalb er auf die Dienststelle gefahren wurde. Dort wurde er nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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