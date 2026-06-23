Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260623 - 0793 Frankfurt-Innenstadt: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Mittag (22. Juni 2026) soll ein 20-Jähriger einem Mitarbeiter einer Kirchengemeinde in der Innenstadt einen "Hitlergruß" gezeigt haben.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der 20-jährige Tatverdächtige gegen 13:45 Uhr in der St. Katharinenkirche auf der Zeil und suchte eine dortige Ausstellung auf. Dort soll er mehrfach seinen Unmut kundgetan haben. Daraufhin sprach ihn ein ehrenamtlicher Aufseher der Kirchengemeinde an und verwies ihn der Örtlichkeit. Dieser Aufforderung soll der 20-Jährige nachgekommen sein. Im Gehen habe er sich vor der Kirche zu dem Aufseher umgedreht und hierbei den Hitlergruß gezeigt haben.

Die hinzugezogene Streife traf den Mann an und erteilte ihm in Anschluss an die Anzeigenaufnahme einen Platzverweis.

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