Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0796 Frankfurt - Rödelheim: Zeugenaufruf nach Exhibitionistischen Handlungen

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Mann führte am gestrigen Dienstagmittag (23. Juni 2026) im Solmspark exhibitionistische Handlungen an sich durch, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Eine 27-jährige Schwimmerin bemerkte den Mann auf einer "Insel" sitzend im Bereich des Solmsparks. Sie konnte ihn dabei beobachten, wie er zu ihr gewandt an seinem entblößten Glied manipulierte. Kurz darauf entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm, schwarzer dichter Bart; Schiebermütze, schwarzes T-Shirt, schwarz/weiße karierte dreiviertel Hose, Mountainbike

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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