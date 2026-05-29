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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (522) Junge Mädchen Opfer von Sexual- und Betäubungsmitteldelikten - Zwei Männer festgenommen

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 492 berichtet, hat die Kriminalpolizei Nürnberg eine Ermittlungskommission gegründet, um Sexualdelikte gegen Mädchen und junge Frauen sowie die Abgabe von Drogen und Medikamenten an Minderjährige im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei am Mittwoch (27.05.2026) zwei Männer fest.

Die zwischenzeitlich gegründete Ermittlungskommission "EKO Kajal" nahm im Zuge ihrer Arbeit einen 22-jährigen Syrer ins Visier. Der Mann wird verdächtigt, zurückliegend eine Minderjährige in seiner Wohnung in Nürnberg vergewaltigt zu haben und ihr darüber hinaus ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel verabreicht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch die Wohnung des Tatverdächtigen. Dort stellten die Beamten entsprechende Medikamente und synthetische Drogen sicher. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 22-Jährigen. Im Rahmen der Vorführung erließ das Amtsgericht Nürnberg zwischenzeitlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

In der betroffenen Wohnung nahmen die Polizeibeamten außerdem einen 35-jährigen Syrer fest. Der Mann führte ein Gemisch aus Kokain und Amphetamin mit sich. Außerdem ergab eine Überprüfung, dass gegen den 35-Jährigen in anderweitiger Angelegenheit bereits ein Haftbefehl bestand. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Unabhängig von den beiden Festnahmen laufen die Ermittlungen der "EKO Kajal" und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Bekämpfung der im Nürnberger Bahnhofsumfeld erkannten Entwicklungen unvermindert weiter.

Erstellt durch: Michael Konrad / bl

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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