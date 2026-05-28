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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (521) Gasaustritt in Verbrauchermarkt - Gebäude evakuiert

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.05.2026) kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bayreuther Straße in Nürnberg zum Austritt von Kältemittel aus einer Kälteanlage. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Gegen 17:00 Uhr kam es mutmaßlich aus einer Kälteanlage in einem Verbrauchermarkt in der Bayreuther Straße zum Austritt von Kältemittel (Kohlenstoffdioxid). Die Verantwortlichen des Marktes reagierten umgehend und evakuierten das Gebäude. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg führten anschließend Messungen im Markt sowie in angrenzenden Bereichen durch und stellten hierbei erhöhte Werte fest.

Nachdem die Einsatzkräfte das Leck lokalisiert hatten, behob ein Techniker den Defekt noch vor Ort.

Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Rund 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg und der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost waren vor Ort im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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