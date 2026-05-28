PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (520) Auseinandersetzung in Parkanlage - Haftbefehl erlassen

Nürnberg (ots)

In einer Parkanlage in Nürnberg gerieten drei Männer in Streit. Dabei wurde ein 34-Jähriger durch ein Messer verletzt - ein Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch (27.05.2026) gerieten gegen 16:00 Uhr in der Parkanlage an der Archivstraße drei Männer, die sich regelmäßig dort aufhalten, in eine handfeste Auseinandersetzung.

Ein 37-jähriger Deutscher und ein 30-jähriger Rumäne schlugen einen 34-jährigen Rumänen gemeinschaftlich zu Boden. Der 30-Jährige setzte zudem ein Messer ein und fügte dem Angegriffenen eine oberflächliche Schnittverletzung zu.

Zeugen verständigten den Polizeinotruf. Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen die beiden Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig fest. Bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes versorgte eine Streife des Unterstützungskommandos (USK) Mittelfranken den Verletzten medizinisch. Anschließend kam der 34-Jährige in eine nahegelegene Klinik.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen und die Spurensicherung am Tatort. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 30-jährigen Rumänen. Er wurde am Donnerstag (28.05.2026) dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 13:49

    POL-MFR: (519) Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Im Zeitraum von Samstagnachmittag (23.05.2026) bis Sonntagmorgen (24.05.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Nürnberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 16:00 Uhr am Samstag und 02:00 Uhr am Sonntag schlugen bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses mehrere Seitenscheiben von dort abgestellten Bussen sowie einem Lkw ein. Hierdurch entstand ein ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 11:40

    POL-MFR: (518) Firmenfahrzeuge in Eibach aufgebrochen

    Nürnberg (ots) - Im Stadtteil Eibach brachen bislang unbekannte Täter drei Firmenfahrzeuge auf. Sie entwendeten Werkzeuge und Materialien im Wert von rund 10.000 Euro. In der Zeit von Dienstagnachmittag (26.05.2026), 15:30 Uhr, bis Mittwochmorgen (27.05.2026), 06:30 Uhr, wurden in Nürnberg-Eibach in der Motterstraße, der Forstweiherstraße und der Eibacher Hauptstraße insgesamt drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Aus ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 15:15

    POL-MFR: (517) Tasche vom Fahrrad gestohlen - Polizei sucht zwei Zeugen

    Nürnberg (ots) - Im Nürnberger Stadtteil Rennweg ist am Dienstagabend einem Radfahrer eine Tasche entwendet worden. Die Polizei sucht nun zwei Zeugen - einen Autofahrer, der den Mann offenbar warnen wollte, sowie einen weiteren Verkehrsteilnehmer, der ihn auf den Diebstahl hinwies. Der 63-jährige Deutsche war am Dienstag (26.05.2026) gegen 19:30 Uhr mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren