Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0799 Frankfurt- Bergen- Enkheim: Polizei mit Waffen bedroht - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Dienstag (23. Juni 2026) auf Mittwoch (24. Juni 2026) griff ein Mann eine Polizeistreife zunächst mit einer Silvesterrakete an und drohte ihr anschließend mit Waffen. Die Polizei nahm den Mann fest.

Nach aktuellen Kenntnissen wurde eine Streife gegen 02:15 Uhr in den Bereich Vilbeler Landstraße/ Leuchte entsandt, da dort eine Person auf der Straße herumschreie und deutlich sichtbar eine Schusswaffe mit sich führe.

Die eintreffende Streife wurde von dem 28- Jährigen zunächst mit einer Silvesterrakete beschossen, welche den Streifenwagen allerdings verfehlte.

Die Polizisten stiegen aus und sprachen den Mann an, welcher umgehend eine Schusswaffe und ein Messer in bedrohlicher Weise in die Höhe hielt. Der 28- Jährige beleidigte die Beamten und warf die Schusswaffe in deren Richtung, verfehlte sie aber. Bei der anschließenden Festnahme leistete er massiven Widerstand. Hierbei wurde ein Beamter leicht im Gesicht verletzt.

Der 28-Jährige wurde einer Fachklinik vorgestellt. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Soft-Air Waffe.

Der Mann muss sich nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstandes, Bedrohung, Beleidigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

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