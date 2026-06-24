Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0798 Frankfurt - Bergen-Enkheim: 31-Jähriger nach unsittlichen Berührungen im Schwimmbad festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am Montagnachmittag (22. Juni 2026) einen Mann in einem Schwimmbad fest, der zuvor insgesamt drei Jugendliche unsittlich berührt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 17:15 Uhr in einem Schwimmbad in Bergen-Enkheim. Der 31-Jähirge soll drei jugendliche Mädchen im Alter von zweimal 14 und einmal 17 Jahren unter Wasser unsittlich berührt haben. Diese meldeten den Vorfall den Sicherheitsmitarbeitern des Schwimmbads. Die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten nahmen ihn kurz darauf fest.

Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erhielt er zudem Hausverbot in allen Frankfurter Bädern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell