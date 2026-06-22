POL-MK: Reifen samt Felgen gestohlen

Schalksmühle (ots) - Im Rahmen des "Kulinarischen Treffs" auf dem Rathausplatz am kommenden Donnerstag, 25.06.2026, wird auch die Polizei mit einem Stand zugegen sein. Zwischen 10 und 15 Uhr beraten Beamte der Polizeiwache Halver und des Kommissariates für Kriminalprävention und Opferschutz vor allem ältere Menschen zu Kriminalitätsphänomenen, die vor allem sie betreffen. Darunter zum Beispiel "falsche ...

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