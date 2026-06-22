Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Reifen samt Felgen gestohlen
Kierspe (ots)
Unbekannte Täter entwendeten Freitag am Büscherweg mehrere Sätze Reifen samt Felgen. Die Tat muss sich zwischen 15 und 16 Uhr ereignet haben. Zeugen berichten, einen größeren weißen Kastenwagen mit roter Aufschrift beobachtet zu haben, der mit der Tat im Zusammenhang steht. Hinweise auf das Fahrzeug oder die Täter nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)
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