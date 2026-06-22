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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Werkstatt - Audi gestohlen

Werdohl (ots)

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter drangen Samstag, 3.30 Uhr, in eine Werkstatt am Rutenpaul ein. Sie entwendeten einen schwarzen Audi A3 Sportsback mit dem Kennzeichen MK-GH2007. Die Täter wurden während ihres Vorgehens videografiert. Der erste war männlich, 15-20 Jahre alt, hatte dunkle mittel-kurze Haare, trug eine helle Hose und einen Kapuzenpullover. Der Mittäter war ebenfalls männlich und 15-20, trug eine dunkle Hose und einen Kapuzenpullover mit Kappe. Hinweise auf den Verbleib des Wagens oder die Identität der Täter nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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