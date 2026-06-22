Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tempokontrollen am Samstag

Balve/Menden (ots)

Die Polizei hat am Samstag an zwei Standorten mobile Radarkontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle in Balve-Langenholthausen auf der Sunderner Straße passierten in der Zeit von 14:20 Uhr bis 17:05 Uhr insgesamt 450 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei stellten die Beamten 31 Verwarngeldverstöße fest und mussten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigen. Der unrühmliche Spitzenreiter an dieser Messstelle war ein Motorradfahrer mit MK-Kennzeichen, der bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 77 km/h gemessen wurde.

Im Anschluss verlagerten die Einsatzkräfte die Kontrolle nach Menden-Lendringsen auf den Bieberkamp. Zwischen 17:50 Uhr und 19:40 Uhr wurden dort 160 Fahrzeuge gemessen. Auch hier hielten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an die Regeln. Acht Verwarngelder mussten verhängt und zwei Anzeigen geschrieben werden. Den höchsten Wert lieferte hier ein PKW mit HSK-Kennzeichen, der den Tempo-50-Bereich mit 75 km/h passierte.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich zum Schutz aller an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. (dill)

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