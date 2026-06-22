Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kulinarischer Treff: Prävention für ältere Menschen

Schalksmühle (ots)

Im Rahmen des "Kulinarischen Treffs" auf dem Rathausplatz am kommenden Donnerstag, 25.06.2026, wird auch die Polizei mit einem Stand zugegen sein. Zwischen 10 und 15 Uhr beraten Beamte der Polizeiwache Halver und des Kommissariates für Kriminalprävention und Opferschutz vor allem ältere Menschen zu Kriminalitätsphänomenen, die vor allem sie betreffen. Darunter zum Beispiel "falsche Polizeibeamte" oder der so genannte "Enkeltrickbetrug". Die Polizei lädt alle Bürgerinnen und Bürger und Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich ein, am Stand vorbeizuschauen und sich zu informieren. (dill)

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