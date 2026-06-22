PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht auf der K13: Rennradfahrer verletzt

Halver (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmorgen nach Zeugen und dem Fahrer eines dunklen Dacia Duster. Gegen 07.40 Uhr befuhr ein Rennradfahrer die Kreisstraße 13 aus Richtung Wipperfürth-Hohenbüchen kommend in Fahrtrichtung Halver-Hohenplanken. Nach Angaben des Radfahrers kam ihm in diesem Bereich ein dunkler Pkw entgegen, der kurz vor dem Passieren plötzlich in die Fahrtrichtung des Zweiradfahrers lenkte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Radfahrer stark abbremsen und ausweichen, wodurch er die Kontrolle verlor und stürzte. Der bislang unbekannte Autofahrer hielt zunächst an, entfernte sich jedoch kurz darauf unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der gestürzte Rennradfahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Zudem entstanden am Rennrad mehrere hundert Euro Schaden.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein älteres Modell eines dunklen Dacia Duster handeln. Der gesuchte Fahrer wird als etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte blond-rötliche, krause Haare und war zum Unfallzeitpunkt mit einer dunkelgrünen Arbeitshose sowie Arbeitsschuhen bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet den Fahrer des Duster sowie mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, dem dunklen Dacia Duster oder dem beschriebenen Fahrer geben können, sich unter 02353/9199-0 zu melden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 06:38

    POL-MK: Tempokontrollen am Samstag

    Balve/Menden (ots) - Die Polizei hat am Samstag an zwei Standorten mobile Radarkontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle in Balve-Langenholthausen auf der Sunderner Straße passierten in der Zeit von 14:20 Uhr bis 17:05 Uhr insgesamt 450 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei stellten die Beamten 31 Verwarngeldverstöße fest und mussten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigen. Der unrühmliche Spitzenreiter an dieser Messstelle war ein Motorradfahrer mit ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 08:12

    POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

    märkischer Kreis (ots) - Ein 42 jähriger Rennradfahrer aus Siegburg (Teilnehmer eines Radrennens) befuhr die K13 in Halver zwischen der Ortslage Hohenbüchen (Gummersbach) und der Ortslage Hohenplanken (MK) aus Richtung Wipperfürth in Richtung Halver. Nach der Bereichsgrenze auf MK Gebiet, wurde der Fahrradfahrer von einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer abgedrängt und der Radfahrer kam zu Fall. Der Fahrzeugführer hielt ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:15

    POL-MK: Unfallflucht: Grauer BMW beschädigt - Zeugen gesucht

    Hemer (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag in der Nockenstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 15:50 Uhr und 16:20 Uhr war in Höhe der Hausnummer 18 ein grauer BMW 116d am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich im Vorbeifahren oder bei einem Rangiermanöver mit dem BMW. Dabei wurde der vordere linke Stoßfänger des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren