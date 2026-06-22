Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht auf der K13: Rennradfahrer verletzt

Halver (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmorgen nach Zeugen und dem Fahrer eines dunklen Dacia Duster. Gegen 07.40 Uhr befuhr ein Rennradfahrer die Kreisstraße 13 aus Richtung Wipperfürth-Hohenbüchen kommend in Fahrtrichtung Halver-Hohenplanken. Nach Angaben des Radfahrers kam ihm in diesem Bereich ein dunkler Pkw entgegen, der kurz vor dem Passieren plötzlich in die Fahrtrichtung des Zweiradfahrers lenkte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Radfahrer stark abbremsen und ausweichen, wodurch er die Kontrolle verlor und stürzte. Der bislang unbekannte Autofahrer hielt zunächst an, entfernte sich jedoch kurz darauf unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der gestürzte Rennradfahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Zudem entstanden am Rennrad mehrere hundert Euro Schaden.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein älteres Modell eines dunklen Dacia Duster handeln. Der gesuchte Fahrer wird als etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte blond-rötliche, krause Haare und war zum Unfallzeitpunkt mit einer dunkelgrünen Arbeitshose sowie Arbeitsschuhen bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet den Fahrer des Duster sowie mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, dem dunklen Dacia Duster oder dem beschriebenen Fahrer geben können, sich unter 02353/9199-0 zu melden. (dill)

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