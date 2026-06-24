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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260624 - 0802 Frankfurt-Sachsenhausen: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Die Polizei bittet um Hinweise zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Freitag, den 19 Juni 2026, zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr im Bereich der Brückenstraße (dortiger Brückenspielplatz) ereignet haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Jugendlicher mit einem bislang unbekannten Täter, mutmaßlich ebenfalls jugendlich, in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der unbekannte Täter sowie weitere seiner Begleitpersonen dem Geschädigten Respektlosigkeit vorgeworfen haben und ihn aufgefordert haben, sich hinzuknien.

Anschließend sollen der unbekannte Täter und etwa sieben weitere Personen den Geschädigten angegriffen haben. Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen aufgrund der Schläge und Tritte der Täter.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Haus des Jugendrechts Süd (069/755-55308) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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