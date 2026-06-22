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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ballendorf/A7 - Beifahrerin erliegt Verletzungen
Am Sonntag kam nach einem Unfall auf der A7 jede Hilfe für eine 71-Jährige zu spät.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.25 Uhr. Der 62-Jährige fuhr mit seinem Porsche in südliche Richtung. Auf Höhe Ballendorf verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Zunächst fuhr er auf dem Grünstreifen entlang. Danach durchfuhr der Porsche Büsche und einen Tierzaun. Zuletzt überschlug sich das Auto mehrfach und kam auf einem Feldweg neben der Autobahn zum Stehen. Der 62-jährige erlitt schwere Verletzungen. Die 71-jährige Beifahrerin musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen an der Unfallstelle reanimiert werden. Für sie kam jede Hilfe zu spät und sie verstarb an ihren schweren Verletzungen. Einsatz- und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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Joachim Schulz
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Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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