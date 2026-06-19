Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Firmenfahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 18. Juni, haben Unbekannte in Mönchengladbach ein Firmenfahrzeug (Dodge Ram 1500) von der Benediktinerstraße gestohlen. Die Polizei konnte das Fahrzeug wenig später fahrend sehen und es kam zu einer Verfolgungsfahrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten den Dodge Ram gegen 4:30 Uhr. Der 38-jährige Fahrzeugnutzer hatte das Auto am Vorabend in einer Parkbucht abgestellt. Während er schlief, hörte er gegen 4:30 Uhr Motorengeräusche des Fahrzeuges, sah das Auto wegfahren und wählte umgehend den Notruf.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeikräfte das Fahrzeug im Stadtgebiet fest. Der Fahrer entzog sich jedoch einer beabsichtigten Verkehrskontrolle und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Die anschließende Verfolgungsfahrt führte über die Kaldenkirchener Straße auf die Autobahn A52 und weiter auf die A44 in Richtung Ausfahrt Neersen. In Neersen verlor die Polizei den Sichtkontakt zum Fahrzeug. Am Freitag, 19. Juni, wurde der gestohlene Dodge Ram in Willich gefunden. Nach ersten Erkenntnissen hatten die bislang unbekannten Täter keinen Originalschlüssel für das Fahrzeug.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt sowie zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen dauern an. Die oder der Fahrer soll circa 25 bis 40 Jahre alt sein und eine schlanke Statur haben. Die Person soll mit einer schwarzen Kappe und schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (ff)

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