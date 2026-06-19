PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizeieinsatz in Rheydt - Ermittlungen nach Schusswaffengebrauch

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagabend, 18. Juni 2026, ist es gegen 23 Uhr an einer Tankstelle an der Dahlener Straße Ecke Urftstraße zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Polizei Hinweise auf eine verdächtige Person auf dem Tankstellengelände. Ein Streifenteam traf vor Ort auf eine Person, die ein Messer mitführte. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch.

Die genauen Umstände des Einsatzes sowie der Ablauf des Schusswaffengebrauchs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden aus Gründen der Neutralität durch das Polizeipräsidium Aachen geführt. Kriminalbeamte aus Aachen trafen noch in der Nacht ein und sicherten am Einsatzort mögliche Spuren. Während der Maßnahmen blieb die Dahlener Straße in Fahrtrichtung Rheydter Innenstadt zwischen der Straße Morr und der Urftstraße gesperrt.

Die betroffene Person, bei der es sich nach aktuellem Kenntnisstand um eine Frau handelt, wurde unmittelbar durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Gegenwärtig liegen noch keine näheren Angaben zur Person und zur Schwere der Verletzung vor. (et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 15:03

    POL-MG: Exhibitionist in Hehn

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 17. Juni, zeigte sich gegen 18 Uhr am Rennbahnweg im Stadtteil Hehn ein bislang Unbekannter einer 27-Jährigen in schamverletzender Weise. Nach Aussage der Frau sei sie auf einem Feldweg joggen gewesen, als ihr ein Mann auf einem Elektrofahrrad auffiel. Der Mann soll sich wiederholt nach der Frau umgedreht haben und sei dann verschwunden. Als die Frau ihre Joggingroute fortsetzte, bemerkt sie den Mann plötzlich im Gebüsch und sah wie ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:54

    POL-MG: Unbekannter stiehlt Tasche aus Auto einer 63-Jährigen

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstagabend, 16. Juni, gegen 21 Uhr, hielt sich eine 63-Jährige auf einem Parkplatz an der Reyerhütter Straße neben ihrem Auto auf. Während sie sich mit einem Bekannten unterhielt, sprach sie ein unbekannter Mann auf einem E-Scooter an und fragte nach dem Weg zum Bahnhof. Kurz nachdem sich der Mann entfernt hatte, wurde die 63-Jährige darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Tasche aus dem ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 13:38

    POL-MG: Neues Diebstahlphänomen: Kabel von Wallboxen im Visier von Dieben

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach registriert seit einigen Wochen ein neues Diebstahlphänomen im Stadtgebiet: den Diebstahl von Ladekabeln an Wallboxen. Mit der steigenden Nutzung von Elektrofahrzeugen laden viele Bürgerinnen und Bürger ihre Fahrzeuge regelmäßig an privaten, häufig frei zugänglichen Wallboxen auf. Diese Entwicklung machen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren