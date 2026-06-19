Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizeieinsatz in Rheydt - Ermittlungen nach Schusswaffengebrauch

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagabend, 18. Juni 2026, ist es gegen 23 Uhr an einer Tankstelle an der Dahlener Straße Ecke Urftstraße zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Polizei Hinweise auf eine verdächtige Person auf dem Tankstellengelände. Ein Streifenteam traf vor Ort auf eine Person, die ein Messer mitführte. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch.

Die genauen Umstände des Einsatzes sowie der Ablauf des Schusswaffengebrauchs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden aus Gründen der Neutralität durch das Polizeipräsidium Aachen geführt. Kriminalbeamte aus Aachen trafen noch in der Nacht ein und sicherten am Einsatzort mögliche Spuren. Während der Maßnahmen blieb die Dahlener Straße in Fahrtrichtung Rheydter Innenstadt zwischen der Straße Morr und der Urftstraße gesperrt.

Die betroffene Person, bei der es sich nach aktuellem Kenntnisstand um eine Frau handelt, wurde unmittelbar durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Gegenwärtig liegen noch keine näheren Angaben zur Person und zur Schwere der Verletzung vor. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell