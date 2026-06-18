Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist in Hehn

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 17. Juni, zeigte sich gegen 18 Uhr am Rennbahnweg im Stadtteil Hehn ein bislang Unbekannter einer 27-Jährigen in schamverletzender Weise.

Nach Aussage der Frau sei sie auf einem Feldweg joggen gewesen, als ihr ein Mann auf einem Elektrofahrrad auffiel. Der Mann soll sich wiederholt nach der Frau umgedreht haben und sei dann verschwunden. Als die Frau ihre Joggingroute fortsetzte, bemerkt sie den Mann plötzlich im Gebüsch und sah wie dieser mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die 27-Jährige sei daraufhin schneller in Richtung Hauptstraße gejoggt und habe dort Passanten um Hilfe gebeten. Währenddessen sei der Mann mit dem E-Bike an ihnen in Richtung Nordpark vorbeigefahren. Sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Den Mann konnte sie wie folgt beschreiben: Etwa 30 Jahre, dunkle Haare und dunkler Bart. Er war mit einer dunklen Kappe und einem hellen Rucksack bekleidet und fuhr auf einem grauen Elektrofahrrad.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (ff)

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