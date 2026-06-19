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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten in Hardterbroich-Pesch und Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 16. Juni, ist eine 21-jährige Fußgängerin gegen 15.30 Uhr auf der Gartenstraße leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gemeinsam mit einem Bekannten auf dem Gehweg der Gartenstraße unterwegs, als ihnen in Höhe der Mühlenstraße ein E-Scooterfahrer entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser ins Wanken und streifte die 21-Jährige mit dem Lenker. Nachdem er sich nach dem Befinden der Frau erkundigt hatte, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Rheydt fort. Der Begleiter der 21-Jährigen forderte ihn noch auf, anzuhalten und die Polizei zu verständigen. Dem kam der E-Scooterfahrer jedoch nicht nach.

Der Mann wird als etwa 24 Jahre alt, mit Glatze beschrieben. Er trug einen weißen Langarmpullover und hellblaue Jeans. Bei dem E-Scooter soll es sich um ein Leihfahrzeug der Marke Tier gehandelt haben.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht ist es am Donnerstag, 18. Juni, gegen 8.50 Uhr auf der Sophienstraße gekommen. Dabei wurde ein 52-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Mann befuhr die Korschenbroicher Straße in Richtung Lürriper Straße, als ein Auto aus der Sophienstraße kommend die Fahrbahn kreuzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer aus und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Nach Angaben von Zeugen soll es sich um einen weißen Kastenwagen gehandelt haben. Der Fahrer wird als Mann mit dunklen Haaren und Bart beschrieben. Der 52-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu einem der beiden Unfälle machen können oder Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugführern haben, sich unter der Rufnummer 02161 29-0 zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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