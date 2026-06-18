Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter stiehlt Tasche aus Auto einer 63-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagabend, 16. Juni, gegen 21 Uhr, hielt sich eine 63-Jährige auf einem Parkplatz an der Reyerhütter Straße neben ihrem Auto auf. Während sie sich mit einem Bekannten unterhielt, sprach sie ein unbekannter Mann auf einem E-Scooter an und fragte nach dem Weg zum Bahnhof.

Kurz nachdem sich der Mann entfernt hatte, wurde die 63-Jährige darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Tasche aus dem Fahrzeug gestohlen worden war. Nach Zeugenaussagen hatte ein weiterer unbekannter Mann die Tasche vom Rücksitz entnommen, während die Frau durch das Gespräch mit dem E-Scooter-Fahrer abgelenkt war. Die Tasche wurde später am Infoschalter eines nahegelegenen Supermarktes aufgefunden. Aus ihr fehlten ein Ladekabel sowie eine Tabaktasche aus Leder.

Der Tatverdächtige, der die Tasche aus dem Auto entnommen haben soll, wird als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hat kurze dunkle Haare sowie einen Bart, trug ein blaues T-Shirt und eine Jeans.

Die Polizei weist darauf hin, dass Diebe häufig Ablenkungssituationen nutzen, um unbemerkt Wertgegenstände aus Fahrzeugen zu entwenden. Lassen Sie daher auch bei kurzen Abwesenheiten keine Taschen oder andere Wertsachen sichtbar im Auto zurück und verschließen Sie Ihr Fahrzeug stets.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können oder die Tat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 29-0 zu melden. (at)

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