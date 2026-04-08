POL-BI: Diebstahl und Sachbeschädigung in Tiefgarage
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Sieker - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch, 01.04.2026, ein Fahrrad und einen Roller beschädigt. Ein Rollerkoffer wurde aufgebrochen.
Zwischen 23:00 Uhr am Dienstag, 31.03.2026, und 08:30 Uhr am Mittwoch, 01.04.2026, gelangte ein unbekannter Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Bereich an der Osningstraße und der Bodelschwinghstraße. Dort beschädigte er ein Fahrrad, einen Roller und ein Autokennzeichen. Zudem wurde der Koffer des beschädigten Rollers aufgebrochen. Der Täter entwendete Geld und Dokumente.
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