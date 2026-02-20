POL-PPRP: Versuchter Pkw-Einbruch - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum vom 18.02.2026, 16 Uhr, bis 19.02.2026, 05 Uhr die Seitenscheibe eines VW ein und durchsuchten das Fahrzeug. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Pkw war während des Tatzeitraums in der Rohrlachstraße abgestellt. Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell