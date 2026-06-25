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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260625 - 0803 Frankfurt- Innenstadt/ Bahnhofsviertel: Räuber festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (24. Juni 2026) soll ein Mann eine junge Frau überfallen haben, welche gerade in einer Bank am Roßmarkt Geld einzahlte. Er soll sie bedroht und ihr das Bargeld entrissen haben. Die Polizei fahndete nach dem flüchtigen Täter und nahm ihn wenig später fest.

Nacht derzeitigem Kenntnisstand befand sich die 25- jährige Frau gegen 18:25 Uhr in einer Bankfiliale und zahlte dort an einem Automaten Bargeld ein. Der 37- jährige Mann soll von hinten an die Frau herangetreten sein und sie unter Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, ihm das Bargeld auszuhändigen. Anschließend soll er ihr das Geld entrissen haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Die alarmierten Streifen fahndeten nach dem Mann und erkannten den Räuber heute Morgen (25. Juni 2026) gegen 04:00 Uhr im Bahnhofsviertel wieder und nahmen ihn fest.

Da er bereits wegen gleichgelagerter Straftaten per Haftbefehl gesucht wurde, wird der Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die JVA verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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