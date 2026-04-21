PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weroth. 8 Fälle von Diebstahlsdelikten auf Friedhof in Weroth

Weroth (ots)

Jeweils in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am 9. und 10. April und vom 16. und 17. April kam es auf dem Friedhof von Weroth (L 314) zu Diebstählen von religiösen Figuren (Madonna), Kreuzen, oder sonstigem Grabschmuck. Bisher wurden mindestens acht Fälle bekannt. Die Gegenstände aus Messing oder Bronze wurden teilweise herausgerissen, oder durch den Einsatz einer Flex vom Grab getrennt. Der Sachschaden beträgt auf jeden Fall mehrere Tausend Euro. Täterhinweise liegen zur Zeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Montabaur gerne unter der Tel. 02602-9226-0 angenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-155

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 11:11

    POL-PDMT: Schönborn. Einbrüche in Firmen

    Schönborn (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 19. April, kam es zu Einbrüchen in die Räume eines Landmaschinenhandels in der Talstraße sowie eines Autohauses in der Diezer Straße. Im Fall des Autohauses konnten zwei unbekannte Täter zwischen etwa 03:40 Uhr und 04:00 Uhr durch die Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet werden. Hier entwendeten die Täter u.a. mehrere Fahrzeugschlüssel, fuhren mit einem ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 08:15

    POL-PDMT: Diez. Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

    Diez (ots) - Am Montag, den 20. April, kam es zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl auf dem Parkplatz der Rossmann-Filiale in der Emmerichstraße. Der Eigentümer hatte sein Rad für die Dauer seines Einkaufs im Bereich des Eingangs abgestellt und mit einem Schloss am Hinterrad gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke "Cube", Modell "Reaction Hybrid Performance 500 Allroad". ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren