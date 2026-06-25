Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260625 - 0806 Frankfurt-Sachsenhausen: Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(bo) Seit gestern Abend, 24. Juni 2026 gegen 19:30 Uhr, wird der 50-jährige Herr Vadims B. aus Frankfurt Sachsenhausen vermisst. Letztmalig wurde er gestern Abend auf der Darmstädter Landstraße in Richtung Mörfelder Landstraße gesehen. Vadims B. ist auf einen Rollstuhl angewiesen, mit dem er gestern auch unterwegs war. Aufgrund einer Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr B. in einer hilflosen Lage befindet.
Vadims B. kann wie folgt beschrieben werden:
50 Jahre alt, kurze braune Haare, normale Statur, er soll eine kurze schwarze Hose, ein dunkles Oberteil und möglicherweise eine grau-schwarze Kappe tragen.
Ein Foto des Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/50-jaehriger-vermisst
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