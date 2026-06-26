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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260626- 0808 Frankfurt- Unterliederbach E-Scooter geraubt- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagabend (25. Juni 2026) bedrängten mehrere Jugendliche einen 13- Jährigen und raubten dessen E-Scooter. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen hielt sich der 13- jährige Junge gegen 20:00 Uhr im Bereich der Grünanlage im Sossenheimer Weg auf. Plötzlich seien 5 Jugendliche auf ihn zugekommen, hätten ihn umzingelt und die Herausgabe des E-Scooters verlangt. Um die Drohung weiter zu untermauern, wurde auch der Einsatz von Pfefferspray angedroht. Schließlich sollen sich die Jugendlichen den 13- Jährigen gegriffen haben, sodass dieser den E-Scooter losließ und die Gruppe mit dem Scooter flüchtete.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, wo der E-Scooter versteckt worden sei, sodass der 13- Jährige seinen Scooter wieder zurückerlangte.

Die Polizei sucht nach den flüchtigen Personen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/ 755 55108 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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