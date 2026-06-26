Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260626- 0809 Frankfurt- Bahnhofsviertel Straßenraub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagabend (25. Juni 2026) saß ein 39- Jähriger in der Niddastraße auf dem Gehweg. Gegen 23:00 Uhr kam plötzlich ein Mann, schlug dem 39- Jährigen unvermittelt ins Gesicht und trat im weiteren Verlauf auf diesen ein. Anschließend griff er in die Hosentasche des am Boden liegenden und raubte dessen Bargeld und persönliche Papiere.

Anschließend flüchtete der Räuber unerkannt. Der 39-Jährige wurde in einem umliegenden Krankenhaus versorgt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe. Wer den Sachverhalt beobachtet oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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