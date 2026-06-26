PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260626- 0809 Frankfurt- Bahnhofsviertel Straßenraub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagabend (25. Juni 2026) saß ein 39- Jähriger in der Niddastraße auf dem Gehweg. Gegen 23:00 Uhr kam plötzlich ein Mann, schlug dem 39- Jährigen unvermittelt ins Gesicht und trat im weiteren Verlauf auf diesen ein. Anschließend griff er in die Hosentasche des am Boden liegenden und raubte dessen Bargeld und persönliche Papiere.

Anschließend flüchtete der Räuber unerkannt. Der 39-Jährige wurde in einem umliegenden Krankenhaus versorgt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe. Wer den Sachverhalt beobachtet oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 12:35

    POL-F: 260626- 0808 Frankfurt- Unterliederbach E-Scooter geraubt- Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Donnerstagabend (25. Juni 2026) bedrängten mehrere Jugendliche einen 13- Jährigen und raubten dessen E-Scooter. Die Polizei sucht Zeugen. Nach aktuellen Kenntnissen hielt sich der 13- jährige Junge gegen 20:00 Uhr im Bereich der Grünanlage im Sossenheimer Weg auf. Plötzlich seien 5 Jugendliche auf ihn zugekommen, hätten ihn umzingelt und ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:34

    POL-F: 260626- 0807 Frankfurt- Nied Einbrecher festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Donnerstag (25. Juni 2026) auf Freitag (26. Juni 2026) meldeten aufmerksame Anwohner einen Einbruch in eine Kita im Bereich der Werner- Bockelmann- Straße. Die Polizei nahm zwei Personen fest. Nach aktuellen Kenntnissen sollen sich die beiden 18- und 23- Jährigen gegen 04:00Uhr Zutritt zu der Kindertagesstätte verschafft und durchsucht haben. Die alarmierten Polizeistreifen ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 15:33

    POL-F: 260625 - 0806 Frankfurt-Sachsenhausen: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (bo) Seit gestern Abend, 24. Juni 2026 gegen 19:30 Uhr, wird der 50-jährige Herr Vadims B. aus Frankfurt Sachsenhausen vermisst. Letztmalig wurde er gestern Abend auf der Darmstädter Landstraße in Richtung Mörfelder Landstraße gesehen. Vadims B. ist auf einen Rollstuhl angewiesen, mit dem er gestern auch unterwegs war. Aufgrund einer Erkrankung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren