Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Pkw im Bereich der Fahrertür beschädigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Donnerstag (2. Juli 2026) kam es zwischen 11:25 Uhr und 14:50 Uhr an der Straelener Straße in Wachtendonk zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein brauner Nissan Qashqai, der auf einem Parkplatz an der Straelener Straße abgestellt gewesen war, im Bereich der Fahrertür beschädigt. Die oder der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Geldern nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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