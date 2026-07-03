Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannte Verkehrsteilnehmerin befährt Kreisverkehr in entgegengesetzte Fahrtrichtung: Pedelec-Fahrer stürzt

Geldern-Veert (ots)

Am Donnerstag (2. Juli 2026) kam es gegen 13:50 Uhr an der Straße Am Kapellhof in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 50-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Geldern befuhr mit einem Pedelec die Straße Am Kapellhof (aus Fahrtrichtung Martinistraße kommend) und beabsichtigte den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Klever Straße zu verlassen. Nach Angaben des 50-Jährigen kam Ihm noch im Kreisverkehr eine weibliche Verkehrsteilnehmerin auf einem Fahrrad aus Richtung Klever Straße entgegen, welche die Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Mann aus Geldern ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Durch den Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und am Pedelec entstand Sachschaden. Die andere Unfallbeteiligte entfernte sich in Richtung E-Dry-Parkplatz von der Örtlichkeit und konnte nachfolgend wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 14 bis 16 Jahre alt - schlanke Statur - westasiatisches Erscheinungsbild - schwarze, schulterlange Haare - helle Stoffjacke - weißes oder silbernes Fahrrad

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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