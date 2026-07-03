POL-KLE: Kleve - Kollision zwischen Pkw und Pedelec: 76-jähriger Mann verletzt sich schwer
Kleve (ots)
Am Donnerstag (2. Juli 2026) kam es gegen 13:00 Uhr im Bereich der Krohnestraße / Triftstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Bedburg-Hau befuhr, mit einem weißen Pkw, die Krohnestraße in Fahrtrichtung Siegertstraße. Die Frau beabsichtigte die Triftstraße zu überqueren und übersah dabei einen von rechts kommenden Pedelec-Fahrer. Der 76-jährige Mann aus Kleve hatte mit seinem Pedelec den parallel zur Triftstraße verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Albersallee befahren. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden zog sich der 76-jährige Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zu. Die Frau aus Bedburg-Hau wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw und am Pedelec entstand Sachschaden. Der Bereich der Unfallstelle war bis ca. 14:15 Uhr gesperrt. (pp)
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