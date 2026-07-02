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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - 2. Folgemeldung nach Verkehrsunfall: 22-jährige Niederländerin erliegt ihren Verletzungen

Emmerich-Elten (ots)

Wie berichtet kam es am Dienstag (30. Juni 2026) am Spyker Weg in Emmerich zu einem Verkehrsunfall (die Erst- und Folgemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6305336 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6305553). Wie der Polizei nun bekannt wurde, ist die 22-jährige Niederländerin am gestrigen Tag ihren Verletzungen erlegen. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Frau. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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