POL-KLE: Emmerich - 2. Folgemeldung nach Verkehrsunfall: 22-jährige Niederländerin erliegt ihren Verletzungen
Emmerich-Elten (ots)
Wie berichtet kam es am Dienstag (30. Juni 2026) am Spyker Weg in Emmerich zu einem Verkehrsunfall (die Erst- und Folgemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6305336 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6305553). Wie der Polizei nun bekannt wurde, ist die 22-jährige Niederländerin am gestrigen Tag ihren Verletzungen erlegen. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Frau. (pp)
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