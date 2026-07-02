POL-KLE: Emmerich - 2. Folgemeldung nach Verkehrsunfall: 22-jährige Niederländerin erliegt ihren Verletzungen

Geldern (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in eine Werkstatt an der Max-Planck-Straße einzusteigen. Sie schlugen ein Fenster ein, nach jetzigen Erkenntnissen wurde das Gebäude aber nicht betreten. Unklar ist, ob die Täter in ihrem Vorhaben gestört wurden. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht ...

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