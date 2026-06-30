POL-KLE: Emmerich - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Spyker Weg aktuell gesperrt

Straelen (ots) - Am Montag (29. Juni 2026) kam es zwischen 14:15 Uhr und 14:25 Uhr an der Straße Beginenpad in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 45-jährige Halterin eines blauen Opel Meriva hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt und musste nach Ihrer Rückkehr, Beschädigungen im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite ...

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