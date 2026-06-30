POL-KLE: Emmerich - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Spyker Weg aktuell gesperrt
Emmerich-Elten (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf dem Spyker Weg in Emmerich ist die Straße auf Höhe der Emmericher Straße (B8) und am anderen Ende des Spyker Weg (Niederlande, Spijksedijk) aktuell gesperrt. Weitere Informationen zum Unfall werden durch die Polizei zu einem späteren Unfall veröffentlicht. (pp)
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