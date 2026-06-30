POL-KLE: Goch - Beteiligung der KPB Kleve am Gocher Feierabendmarkt: Infostand zu unterschiedlichen Themen der Kriminalprävention

Issum (ots) - Am Montag (29. Juni 2026) kam es gegen 07:30 Uhr an der Hochwalder Straße in Issum zu einem Alleinunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Issum verlor im Bereich eines Kies-/Sandweg, nachdem er einen Bremsvorgang eingeleitet hatte, die Kontrolle über sein Pedelec. Der Mann stürzte zu Boden, verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins ...

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