POL-KLE: Goch - Beteiligung der KPB Kleve am Gocher Feierabendmarkt: Infostand zu unterschiedlichen Themen der Kriminalprävention
Goch (ots)
Am kommenden Donnerstag (2. Juli 2026) beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Kleve am Gocher Feierabendmarkt. Von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr werden Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers auf dem Gocher Markplatz einen Infostand betreiben. Die beiden Kriminalbeamten beraten interessierte Bürgerinnen und Bürger dabei gerne zu unterschiedlichen Themen der Kriminalprävention. Neben dem Thema Einbruchschutz können mögliche Themen bspw. aktuelle Betrugsmaschen, Taschendiebstähle oder Hinweise zur Sicherung von Fahrrädern und Pedelecs sein. Die KPB Kleve freut sich auf Ihren Besuch. (pp)
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