POL-KLE: Issum - Alleinunfall mit Pedelec: 66-jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu
Issum (ots)
Am Montag (29. Juni 2026) kam es gegen 07:30 Uhr an der Hochwalder Straße in Issum zu einem Alleinunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Issum verlor im Bereich eines Kies-/Sandweg, nachdem er einen Bremsvorgang eingeleitet hatte, die Kontrolle über sein Pedelec. Der Mann stürzte zu Boden, verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. (pp)
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