Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Sturz mit Motorrad: 22-jährige Verkehrsteilnehmerin verletzt sich schwer

Kranenburg (ots)

Am Montag (29. Juni 2026) kam es gegen 20:25 Uhr an der B9/B504 (im Bereich des Tennisschlägers) zu einem Alleinunfall. Eine 22-jährige Frau aus Kranenburg befuhr mit einem Motorrad die B9 aus Fahrtrichtung Niederlande kommend. Dabei verlor die Frau, aus bislang ungeklärter Ursache, im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. (pp)

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